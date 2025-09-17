Archivo - El Govern despliega un programa para visibilizar productos agroalimentarios en EE.UU. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, mediante Prodeca, empresa pública promotora de los productos agroalimentarios catalanes, desplegará en el próximo trimestre un programa estratégico de promoción en Estados Unidos.

La iniciativa tiene el objetivo de fortalecer la presencia y la competitividad de los alimentos y bebidas catalanas en este mercado "clave", informa la Conselleria en un comunicado este miércoles.

El calendario del mes de septiembre incluye la segunda edición del Catalan Food Show Miami, este miércoles, las sesiones en escuelas de cocina de Houston (Texas) y Albany (Nueva York) del programa Catalan Food Masterclass que organiza Prodeca en el país norteamericano.

La participación en el congreso del Culinary Institute of America, Worlds of Flavors, del 5 al 7 de noviembre, y los eventos de marketing Catalan Food Christmas Tasting en Houston y en Nueva York en diciembre cerrarán un programa orientado a mejorar el posicionamiento de valor de productos catalanes como el vino.

Estas acciones responden a la estrategia de internacionalización del sector agroalimentario catalán y de continuidad de su presencia en un mercado considerado "estratégico" por el Govern, por su dimensión y por ser el primer importador agroalimentario y el segundo consumidor de alimentos a nivel mundial.