El Govern y entidades ofrecerán espacio para pernoctar a desalojados del B9 de Badalona (Barcelona)

BARCELONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat ha puesto en marcha junto a Càritas, Creu Roja, Sant Joan de Déu Serveis Socials y Fundació Llegat Roca i Pi un dispositivo provisional para ofrecer espacio para pernoctar a desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona).

En un comunicado este sábado por la tarde, la Conselleria ha explicado que se ha impulsado un "dispositivo provisional para atender a algunas personas especialmente vulnerables afectadas por el desalojo" y que ahora duermen a la intemperie.

Ha detallado que se trata de un servicio que funcionará como servicio de pernocta, de las 20 a las 8 horas de la mañana, con el apoyo del centro diurno Folre.

Ha afirmado que esta actuación "se suma a otras" realizadas por el Govern con los servicios sociales municipales, que desde el mes de septiembre han mantenido reuniones semanales para colaborar en la búsqueda de soluciones para las personas más vulnerables.

Además, las entidades han puesto en marcha otros recursos que complementan este dispositivo de emergencia y se están buscando más espacios de pernocta.