El Govern y entidades realojan a desalojados del B9 que después ocuparon Can Bofí Vell (Badalona)

El Govern, las entidades sociales de Badalona (Barcelona) y la Sindicatura de Greuges han llegado a un acuerdo para realojar las personas que habían ocupado el antiguo albergue de Can Bofí Vell tras ser desalojadas del antiguo instituto B9.

La mediación se ha alargado durante toda la noche del lunes y el día de este martes, según informan fuentes de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión a Europa Press.

La tarde de este martes ha comenzado un dispositivo en el puente de la C-31 donde participan Servicios Sociales --municipales y de la Generalitat-- y las entidades sociales para buscar una alternativa a las personas que habían buscado allí refugio.

Este realojo se alargará "durante las próximas horas", y el Govern agradece la colaboración de todas las instituciones que están ayudando "a encontrar una salida a este conflicto social de Badalona, garantizando la convivencia en todos los barrios".

Por otro lado, Càritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials y Fundació Llegat Roca i Pi han explicado este mismo martes por la tarde que han reubicado a otras 52 personas desalojadas del B9 en distintas localizaciones puestas a disposición por entidades y por la Generalitat.

Además, han explicado que han suspendido el dispositivo de emergencia en la parroquia Mare de Déu de Montserrat ante "la presión ejercida de algunos vecinos".