El Govern entrega 557.000 productos menstruales reutilizables en farmacias entre 2023 y 2025

Archivo - Imagen de los productos menstruales - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Igualdad y Feminismos de la Generalitat ha informado que desde que se inició la iniciativa 'La meva regla, les meves regles' en 2023 hasta 2025 se han entregado de forma gratuita 557.000 productos menstruales reutilizables en más de 3.075 farmacias de Catalunya.

Se trata de una respuesta de la consellera, Eva Menor, a una pregunta al Govern formulada por el grupo de ERC sobre el Plan integral de equidad menstrual y climaterio 2023-2025, publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) y consultada por Europa Press.

El departamento asegura que, en el marco del plan integral, se ha implementado el programa de distribución gratuita de productos menstruales reutilizables --copa menstrual, bragas menstruales y compresas de tela-- a través de la red de farmacias de Catalunya.

Se han desarrollado campañas de sensibilización y educación menstrual y acciones formativas en el ámbito educativo; se ha incorporado la perspectiva de salud menstrual en las políticas públicas; y han iniciado acciones de coordinación interdepartamental y con el mundo local para desplegar el plan en el territorio.

Para cumplir con el objetivo del programa, en 2025 se firmó un convenio con la Associació Cívica La Nau, en Cornellà de Llobregat (Barcelona), para "garantizar el acceso a los productos a mujeres en situación de vulnerabilidad", a través de entidades especializadas en la atención de personas en esta situación.

DISTRIBUCIÓN

La Conselleria ha hecho tres entregas de 48.000, 36.000 y 36.000 lotes de compresas de tela a La Nau para su distribución entre varias entidades del territorio catalán.

Entre la primera y la segunda entrega se llegó a 174 entidades y con la tercera se ha trabajado con los servicios territoriales de Girona para "garantizar la equidad territorial entre todas las mujeres en situación de vulnerabilidad de Catalunya".

Las acciones de distribución universal de productos menstruales reutilizables han proporcionado a las ciudadanas más de 677.000 productos.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Para este 2026 se ha acordado un nuevo convenio marco con el Consell de Col·legis Farmacèutics para la continuidad del proyecto del acceso universal a los productos para la menstruación y el establecimiento de puntos de distribución en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como de detección de las violencias machistas.

En la respuesta se afirma que el plan caducó en 2025 y se contempla que forme parte del nuevo Pla Estratègic d'Igualtat de Gènere, que debe aprobarse "en los próximos meses", y señala que, de momento, no se ha evaluado el grado de ejecución total de las medidas.

Además, asegura que el presupuesto destinado a implementar las acciones es de 10.309.961 euros.