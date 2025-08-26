El Govern fijará los ejes del curso político el viernes y sábado en Arnes (Tarragona)

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante la rueda de prensa - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los consellers de la Generalitat harán este viernes y sábado una reunión en Arnes (Tarragona) para fijar las líneas estratégicas del curso político y evaluar el trabajo llevado a cabo este año.

En rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu, la portavoz y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha recordado que es la tercera reunión de este tipo que el Ejecutivo celebra: la primera fue en el Monestir de Santa Maria de Poblet (Tarragona) en agosto de 2024 y la segunda en la Vall de Núria (Girona) en abril.

Han escogido Arnes, un "ámbito privilegiado del Renacimiento catalán", para mostrar el apoyo y el compromiso del Govern con los territorios catalanes que han sufrido las consecuencias de los incendios este verano.

Paneque ha dicho que, al finalizar estas dos jornadas de reunión en las Terres de l'Ebre, el Govern dará a conocer las políticas públicas que llevarán a cabo en los próximos meses.

"Tener esta estrategia a medio y largo plazo es una cuestión muy importante para aportar estabilidad y un rumbo claro a Catalunya, y más viendo cómo están las inestabilidades de algunos países vecinos", ha subrayado.