El Govern garantiza comunicación "constante" a empresas afectadas por la guerra en Oriente Próximo

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, en una atención a los medios - GENERALITAT

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha iniciado este jueves una ronda de contactos con los sectores económicos más expuestos a la inestabilidad en Oriente Próximo, a los que ha transmitido el compromiso del Govern de establecer "un canal de comunicación constante" para perfilar un "diagnóstico de la situación" y mitigar los efectos del conflicto.

En el encuentro, en el que participan asociaciones sectoriales, operadores logísticos y representantes de los puertos, Sàmper ha subrayado que las medidas que se acuerden en el marco del grupo de trabajo interdepartamental de la Generalitat serán "vivas y adaptables", con el fin de reaccionar con agilidad ante la volatilidad del escenario geopolítico.

"El Govern es proactivo y trabaja de forma conjunta con los agentes sociales y económicos", ha señalado el conseller, quien ha recordado que se mantendrán reuniones periódicas con el Consejo del Diálogo Social.

IMPACTO LOGÍSTICO Y COMERCIAL

Uno de los puntos críticos analizados es la alteración de las rutas de transporte marítimo en el Mar Rojo: según los datos del departamento, el cierre de vías tradicionales está obligando a las navieras a desviarse por el cabo de Buena Esperanza, lo que incrementa la duración de los trayectos entre una y tres semanas, afectando directamente a los costes y tiempos de entrega de las empresas catalanas.

Para paliar estas disrupciones, la agencia Acció ha activado un servicio de urgencia a través de su Oficina Técnica de Barreras a la Internacionalización, que se compromete a resolver consultas sobre logística, operativa o movimientos de trabajadores en un plazo inferior a las 48 horas.

SECTORES CLAVE EN RIESGO

Según datos del Govern, un total de 2.141 empresas catalanas exportan de forma regular a Oriente Próximo, con unas ventas que el año pasado ascendieron a 2.537 millones de euros, lo que representa el 2,5% del total de las exportaciones mundiales de Catalunya, con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí como principales destinos.

Por sectores, la mayor exposición se concentra en la perfumería y cosmética (16%), seguida de la maquinaria (10%) y el material eléctrico (6,2%), aunque la Generalitat también ha mostrado su preocupación por el sector químico, dada su "alta dependencia energética".