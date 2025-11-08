El Govern invierte 16 millones de euros para modernizar centros cívicos y comunitarios

Centro Cívico y Comunitario de la Mina, en Sant Adrià del Besòs (Tarragona) - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha destinado una inversión de 16 millones de euros para modernizar centros cívicos y comunitarios, en un plan previsto para el bienio 2025/2026 y que incluye actuaciones "de gran envergadura" en diversos municipios.

Las obras tienen como objetivo la innovación tecnológica, la eficiencia energética y la adaptación de los edificios a nuevos usos, informa la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión en un comunicado este sábado.

Entre las principales obras en ejecución están las del Casal Cívic i Comunitari de El Prat de Llobregat (Barcelona), con una inversión de 6 millones de euros, el del Casal Cívic i Comunitari de Sant Adrià de Besòs-La Mina, con una inversión de más de 3,5 millones de euros para la reforma integral del edificio y los proyectos de reforma en el Casal Cívic i Comunitari Barcelona-Sant Andreu y el Casal Cívic i Comunitari de Sabadell-Centre.

Por otra parte, ya han finalizado proyectos como el de la Oficina de Asuntos Sociales y Familias de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), el Casal Cívic i Comunitari de Badalona (Barcelona) y los de Badia del Vallès (Barcelona) y Reus (Tarragona).

Los proyectos innovadores y de mejora energética afectan a los centros cívicos de Sant Adrià de Besòs-Besòs (Barcelona), Terrassa-Can Jofresa y Alcanar (Tarragona), además de la Casa del Mar de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), con reformas centradas en la instalación de placas fotovoltaicas y la aplicación de tecnologías multimedia.