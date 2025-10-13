El Govern invierte 370.000 euros en una IA generativa para mejorar la atención domiciliaria

La secretaria de Políticas Digitales, Maria Galindo; el ceo de Momentum Analytics, Albert Isern; y el presidente de la Comissió de Digitalització i Innovació de Pimec, Juanjo Berbel. - GENERALITAT

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) - La Secretaría de Políticas Digitales del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha concedido una subvención de 370.000 euros al proyecto Atenea para incorporar inteligencia artificial (IA) generativa y nuevas funcionalidades en la atención domiciliaria, informa la Conselleria en un comunicado este lunes.

Se trata de una iniciativa en el marco del programa Retech para impulsar la innovación, la ética y la sociedad en el ámbito de la IA, está financiada por los fondos europeos Next Generation y la ayuda permitirá desarrollar Atenea AtDom, la evolución de Atenea hacia el ámbito de la salud y la atención domiciliaria.

El ceo de Momentum Analytics y líder del proyecto Atenea, Albert Isern, ha explicado que Atenea AtDom "pone la tecnología al servicio de las personas, especialmente las más vulnerables", y ha puesto en valor que esta subvención, textualmente, permite avanzar hacia un modelo de atención domiciliaria inteligente, predictivo y humano.

Con Atenea AtDom, se prevé reducir las estancias hospitalarias y la presión asistencial, aparte de facilitar el acceso de personas mayores a los servicios digitales: mediante una conversación con la IA, pueden pedir una cita al médico de familia, establecer una videoconferencia con un familiar o llamar a emergencias.

Su lanzamiento se presentará en el congreso Smart City Expo de Barcelona, entre los días 4 y 6 de noviembre, y contará con la participación de la secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat, Maria Galindo.