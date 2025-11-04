El Govern participa en la Fira d'Ocupació de Girona para captar talento a su reforma administrativa

Archivo - Edición anterior de TreballemGi, en una imagen de archivo. - CÁMARA DE GIRONA - Archivo

GIRONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Presidencia de la Generalitat, mediante la Secretaría de Administración y Función Pública, estará presente este miércoles en la Fira d'Ocupació de Girona, TreballemGi, para atraer talento en el marco del proceso de reforma de la administración catalana, informa en un comunicado este martes.

Tendrá un estand físico y uno virtual a fin de captar talento cualificado de cara a los próximos procesos de oposición que se pondrán en marcha en los próximos meses, como hizo anteriormente en el Saló de l'Ocupació, la UPF Fira, la Fira UOC Virtual, y la FIB Visiona de la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC.

En esta ocasión, se trata de un evento organizado por la Cámara de Girona en el marco del programa Talent Jove y cuenta con la colaboración de la Diputación de Girona, el Ayuntamiento de Girona, la Universitat de Girona, el Consell Comarcal del Gironès y el Servei d'Ocupació de la Generalitat.