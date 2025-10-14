El Govern prevé tener a inicios de 2026 los primeros datos sobre las zonas inundables en Catalunya

Defiende que Illa y el Govern estaban "donde tenían que estar" durante las lluvias en Tarragona

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern prevé tener a principios de 2026 los primeros datos sobre las zonas inundables de Catalunya, tras los estudios del Observatori de la Inundabilitat de la Generalitat.

En una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes, tras las inundaciones en Terres de l'Ebre (Tarragona) de este fin de semana, ha dicho que cuando conozcan estos datos, analizarán el instrumento jurídico adecuado para las actuaciones que deben hacerse en distintos ámbitos con el objetivo de "asegurar la seguridad de las personas".

Ha dicho que en los ámbitos que requieran de la actuación directa del Govern --en referencia a derrumbes o expropiaciones--, se hará, pero que "no hay una receta única" y que se deben estudiar elementos como el tiempo que se tarda en evacuar las instalaciones, los planes de autoprotección existentes, o si se puede proteger a la población con traslados a plantas superiores.

"No todo es derribar o comprar, hay medidas previas que se pueden adoptar para no tener que llegar a estos puntos", ha valorado, y ha dicho que en este momento no hay ninguna actuación concreta en ningún municipio o que afecte a algún camping, por ejemplo.

LLUVIAS EN TERRES DE L'EBRE

Sobre las lluvias torrenciales de este fin de semana en Terres de l'Ebre, ha dicho que la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ya había actuado en barrancos y ríos y que las afectaciones "hubieran podido ser mucho mayores" si no se hubiera actuado, aunque ha dicho que se puede mejorar todavía.

Respecto a las críticas de la oposición por la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a los actos del 12-O en Madrid, ha respondido que el Govern ya trabajaba desde el viernes ante las previsiones, y que tanto Illa como el conjunto del Govern estaban "donde tenían que estar: actuando, llamando, gestionando".

Ha dicho que cada grupo "hace la política como le parece conveniente", pero que considera que la ciudadanía les pide estar centrados en la respuesta a la emergencia y en las soluciones.

Paneque se ha mostrado dispuesta a que ella misma y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, comparezcan en el Parlament para dar explicaciones de las actuaciones de sus departamentos ante este episodio: "Siempre que se nos ha solicitado lo hemos hecho y esta vez no será una excepción".

SITUACIÓN ACTUAL

Paneque ha actualizado la situación actual en la zona, y ha concretado que están trabajando 256 efectivos de Bombers, para tareas de limpieza y abastecimiento de agua en municipios que se abastecían con pozos, y unos 70 voluntarios de Protección Civil, sobre todo para limpieza.

Cuentan con el apoyo de agrupaciones de defensa forestal (ADF), comunidades de regantes, brigadas locales y el apoyo de otras administraciones como los consejos comarcales o la Diputación de Tarragona.

Bombers está analizando patologías estructurales en edificios y equipamientos afectados por las riadas, y se mantienen afectaciones en las vías C-12 y la TV-3443, la N-340 está abierta, pero se debe circular con precaución, y se espera que "de forma progresiva" se pueda recuperar la circulación de trenes por la zona, a partir de este mediodía.

Ha advertido que puede seguir lloviendo a lo largo de este martes "en cualquier lugar del territorio catalán", pero que se prevé que sea con una extensión menor, aunque estática, y se pueden producir acumulaciones puntuales, sin ser de carácter torrencial.