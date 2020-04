El Govern prevé que las universidades acaben el curso "unas semanas más tarde" por el Covid-19

Chacón cifra en 185 millones la moratoria del pago de la cuota de autónomos y lo ve asumible por el Estado

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, prevé que las universidades acaben el curso académico "unas semanas más tarde" a causa del estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

"Esta semana hay una serie de reuniones para decidir cuándo acabará y cómo se evaluará el curso en las universidades. Cada universidad tiene autonomía. Prevemos que el curso se acabará unas semanas más tarde", ha dicho Chacón en una entrevista en Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha explicado que las decisiones que deben tomar las universidades, como la evaluación y si el curso se acabará online son "decisiones complejas" que se tomarán de forma consensuada.

En el ámbito empresarial, Chacón ha vuelto a poner el acento en el tejido empresarial de las pymes, ya que ha recordado que Catalunya tiene alrededor de 620.000 empresas, el 95% de las cuales tiene menos de 10 trabajadores.

"Cuando hablamos de empresas, nos referimos a todos estos pequeños negocios, los que más sufren la crisis, que ven que tienen que hacer pagos regulares sin tener ingresos", ha apuntado.

Ha insistido en reclamar al Gobierno una moratoria del pago de la cuota de autónomos para ayudar a este colectivo a capear la crisis del coronavirus: "Calculamos que son 185 millones de euros y consideramos que es una cantidad asumible para el Estado".

LA CAMPAÑA TURÍSTICA DE VERANO, EN PELIGRO

En cuanto al sector turístico, uno de los más castigados por la crisis del Covid-19, ha lamentado que esta actividad económica ya estaba afectada por el temporal 'Gloria', a lo que se ha sumado la pandemia.

"Nos hemos encontrado que la estrategia de abrirnos al mercado asiático y norteamericano ha quedado reducida a cero", ha dicho Chacón, que ha añadido que ve peligrar la campaña de verano.

Ha recordado que desde la Dirección General de Turismo se está aplicando la tecnología de la inteligencia artificial y se llevarán a cabo campañas microsegmentadas: "La primera de las campañas de promoción deberá ser para estimular la demanda interna y mercados de proximidad".

Preguntada por la reducción de los sueldos de los políticos, le ha parecido una propuesta "un poco simplista", ya que ha comentado que son cargos temporales.

"Cada uno dedica una parte a causas solidarias y no se ha incrementado el sueldo últimamente. Cada uno debe hacer lo que cree. No digo que no", ha finalizado.