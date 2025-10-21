El Govern quiere evitar que "las prisas" dejen la ordinalidad fuera del acuerdo de financiación

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

Paneque ve "difícil" tener Presupuestos en vigor el 1 de enero y prioriza un buen acuerdo

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern prioriza un buen acuerdo sobre el modelo de financiación singular antes que "las prisas" pudieran dejar fuera del pacto elementos importantes para el Ejecutivo, entre los que ha citado el principio de ordinalidad.

"Priorizaremos que este sea un buen acuerdo. Imaginemos que las prisas hicieran que no hubiera algunos elementos importantes para este gobierno, y muy comentados, como el hecho de que exista este principio de ordinalidad entre los recursos que se generan y los que se reciben", ha dicho este martes en rueda de prensa tras el Consell Executiu.

Ha descartado fijar una fecha para que Gobierno y Generalitat presenten el modelo, ha remarcado que quieren "un buen acuerdo lo más rápido posible, lo más urgente posible", y que en eso trabajan.

Pero ha advertido de que "el ruido político, intencionado prácticamente en todas las ocasiones, que ha acompañado a esta negociación, no favorecía poder llegar a un buen acuerdo".

MARÍA JESÚS MONTERO

Ha dicho que la ordinalidad es prioritaria para el Govern: lo considera recogido en el acuerdo que firmaron Gobierno y Generalitat, y reafirmado por las declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el lunes en Barcelona: "Se ve un compromiso claro del Gobierno de España en la mejora de esta financiación".

Montero defendió que el modelo que se acordara iba a recoger el principio de solidaridad, que ninguna comunidad autónoma perdería recursos, y que se daría respuesta a la "voluntad de autogobierno" de los territorios.

PRESUPUESTOS

Pese a defender que el acuerdo de financiación singular y la negociación de los Presupuestos son cuestiones diferentes, Paneque ha dicho que ambas cuestiones se deben resolver "en las próximas semanas y meses", y ha constatado que ERC descarta negociar las cuentas si no hay avances en la financiación.

"AVANCES"

Paneque no concreta si llegará antes un acuerdo de financiación singular o de Presupuestos, pero sí espera "avances" (no un acuerdo definitivo) en financiación singular antes de abrir las negociaciones con ERC.

Ve "difícil que el 1 de enero, con los calendarios" de trabajo actuales, se pueda tener aprobado y en vigor el proyecto, pero no renunciarán al objetivo priorizando, también en este ámbito: un buen acuerdo.

UNIDAD ANTIDESAHUCIOS

Además de las exigencias de ERC sobre financiación singular, el otro socio del Govern, Comuns, reclama medidas en vivienda como la una unidad antidesahucios y un registro sobre grandes tenedores de vivienda, que quieren en marcha en octubre.

Paneque ha dicho que están trabajando con los Comuns sobre el calendario de despliegue de esta unidad, y cree que podrán llevarlo a aprobación del Govern antes de acabar el mes.