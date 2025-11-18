El Govern quiere "poner sobre la mesa" la conexión de alta velocidad entre Barcelona y Valencia

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras la reunión semanal del Govern, en la Generalitat de Catalunya. - David Zorrakino - Europa Press

Paneque afirma que la mejora de la línea Madrid-Barcelona en "ningún caso" afecta a otras inversiones BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern quiere "poner sobre la mesa" la conexión de alta velocidad ferroviaria entre Barcelona y Valencia.

Así lo ha expresado este martes en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, al ser preguntada por el anuncio este lunes del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de un plan para incrementar hasta los 350 kilómetros por hora la velocidad de los trenes de alta velocidad, que comenzará con la línea entre Madrid y Barcelona.

Ha asegurado que el tiempo de conexión entre Valencia y Barcelona es "excesivo en estos momentos" y que se está trabajando conjuntamente con el Ministerio, aunque ha dicho que no hay novedades en cuanto a la fecha en la que estos trabajos podrían estar listos.

En esta línea, Paneque ha dicho que el diálogo y el trabajo con el Ministerio es "constante" y ha dicho que cualquier mejora destinada al transporte público es bienvenida, textualmente.

Además, ha defendido que este anuncio en "ningún caso" va en detrimento de las inversiones que se están produciendo en la red ferroviaria catalana y que, a su parecer, se deben seguir produciendo para mejorar el sistema de Rodalies y regionales.

También ha insistido en que se trata de una fase de "estudios previos, por tanto, muy incipientes" por lo que, dice, habrá tiempo para que sean estudiados en detalle y que se pueda trabajar conjuntamente.

ESTRATEGIA FERROVIARIA

Ha explicado que el Govern trabaja para implementar el eje orbital y transversal en la red ferroviaria con el objetivo de "mejorar" la movilidad interna, dentro de la estrategia ferroviaria.

Así, ha puesto como ejemplo los trabajos de mejora que se están llevando a cabo en la línea R3 de Rodalies y ha insistido, en relación a la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, que la estrategia ferroviaria del Govern "no confronta una opción con otra".