El Govern resume con lenguaje simplificado 16.000 normas jurídicas utilizando la IA

BARCELONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha resumido con lenguaje simplificado 16.000 normas jurídicas, haciendo uso de IA generativa, que están disponibles en catalán y castellano en el Portal Jurídic de Catalunya.

Estos resúmenes de normas vigentes de derecho aplicable a Catalunya se han elaborado con una herramienta de innovación impulsada por la secretaría del Govern y la secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital, por tal de poner a disposición de la ciudadanía textos más sencillos de entender que faciliten que conozcan sus derechos y fomentar una participación activa en el sistema legal, informa el Departament de la Presidencia en un comunicado este sábado.

Por cada norma se hace un resumen que da respuesta a tres preguntas básicas: ¿Para qué sirve la norma?, ¿A quién va dirigida la norma? y ¿Cómo se aplica esta norma?

El objetivo, según informan, además de facilitar la comprensión a la ciudadanía, es contribuir a una mayor transparencia y acercar las instituciones a los ciudadanos, reforzando su confianza en el marco normativo.

Esta iniciativa se ha impulsado a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), dentro del programa GovTech Catalunya, y el servicio se ha puesto a disposición de los ciudadanos tras una prueba de concepto de tres meses, en la que se ha puesto a prueba las capacidades de los modelos de IA.

A partir de ahora, cuando se publiquen nuevas normas en el Portal Jurídic, se generará de forma automática el resumen hecho con IA y cada uno incluye un formulario de satisfacción para que los usuarios puedan valorar la herramienta.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

El proyecto ha sido destacado por el observatorio Public Sector Tech Watch, que recoge y analiza propuestas innovadoras en tecnologías emergentes del sector público europeo.

Por otro lado, Gartner, empresa de "referencia internacional" en análisis de tecnologías de la información, también ha identificado el proyecto como referente en adopción de IA generativa.