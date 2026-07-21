El Govern se reúne en Consell Executiu este martes con la incorporación del conseller Raúl Moreno

Foto de familia antes de la reunión del Govern este martes en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern se ha reunido este martes en el Consell Executiu semanal con la incorporación del nuevo conseller de Derechos Sociales e Inclusión Raúl Moreno, en sustitución de Mònica Martínez Bravo.

Moreno (Santa Coloma de Gramenet, 1978), que tomó posesión del cargo este lunes en un acto en el Palau de la Generalitat, ha sido secretario general de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión desde agosto de 2024, está graduado en Educación Social por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y tiene una larga trayectoria vinculada a las políticas sociales.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dijo en la toma de posesión de Moreno que las políticas que realiza el Govern en esta Conselleria continuarán en la misma línea que hasta ahora.