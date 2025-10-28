El Govern se reunirá con Comuns para evaluar el cumplimiento de pactos y aún no negocia las cuentas

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado que celebrarán una segunda reunión con los Comuns para hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los pactos de investidura y para los suplementos de crédito, aunque aún no tiene fecha, y ha explicado que aún no ha iniciado las negociaciones presupuestarias con Comuns ni con ERC.

En rueda de prensa este lunes tras la reunión del Consell Executiu, ha asegurado que el Govern está trabajando en el cumplimiento de los acuerdos con ambos grupos, y ha afirmado que "en los próximos días o semanas" el Govern aprobará el registro de grandes tenedores que pactaron con los de Jéssica Albiach.

Ha detallado que la voluntad del Ejecutivo catalán es que el registro de grandes tenedores sea público, y que a la hora de establecer un contrato de alquiler, el inquilino pueda saber si el propietario es un gran tenedor, y ha añadido que también se tendrá en cuenta la protección de datos.

PROHIBIR LA COMPRA ESPECULATIVA

Paneque también ha detallado que el Govern encargará informes jurídicos para estudiar la posibilidad de prohibir la compra especulativa de viviendas, después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se abriese a estudiar el informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) que ve legalmente viable limitar la compra de inmuebles de uso residencial si no se destinan a un uso habitual, en zonas tensionadas declaradas por la Generalitat.

"La voluntad del presidente de este Govern es agotar todas las posibilidades, todas las vías, todas las políticas para que cualquier vivienda en Catalunya tenga un uso preferente residencial", ha subrayado Paneque.

FINANCIACIÓN SINGULAR

La portavoz ha asegurado que están trabajando para que el acuerdo de financiación "bueno para Catalunya, cumpla lo acordado con ERC y signifique un paso importante para los recursos" de la Generalitat, al ser preguntada por cuál es la propuesta de población ajustada que defiende el Ejecutivo catalán.

Paneque ha descartado dar detalles sobre este punto concreto, después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, situara esto como uno de los obstáculos de la negociación: "Cuando se llegue a un acuerdo será el momento de valorar los elementos más concretos".