El Govern saca a concurso el uso de cuatro locales cerca del puerto de Arenys de Mar (Barcelona)

Imagen de los locales en la zona portuaria de Arenys de Mar (Barcelona). - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Ports de la Generalitat ha sacado a concurso la explotación de cuatro locales con terraza en la zona del puerto de Arenys de Mar (Barcelona) por un plazo de 20 años para impulsar nuevas actividades que revitalicen el espacio y complementen la oferta de servicios de la zona, explica este viernes en un comunicado.

Además, el objetivo del concurso, que se ha llevado a cabo tras acabarse las anteriores concesiones, también pasa por promover modelos de actividad que estén relacionados con la economía azul y desarrollen los usos admitidos dentro del Plan especial del puerto.

Así, los proyectos que se presenten se valorarán con 80 puntos los criterios de calidad y sostenibilidad, es decir, su integración paisajística, mantenimiento de las instalaciones o medidas ambientales, mientras que la oferta económica se valorará con 20 puntos.

De los cuatro locales ofertados, el concurso limita a dos los que puedan desarrollar actividad gastronómica, los mismos que ya habían sido restaurantes, y en los que valorarán actividades como cafeterías, heladerías o bodegas que cuenten con una oferta de productos de proximidad.

En los otros dos locales se limitará el uso gastronómico en favor de actividades que estén relacionadas con la vida saludable, el deporte, la economía azul o actividad comercial, entre otros, dirigidos al público general, y quedan excluidos los usos residenciales o de ocio nocturno.