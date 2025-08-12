El Govern trabaja para simplificar trámites, modernizar el riego y controlar la fauna

Archivo - El Govern trabaja para reducir trámites en el sector agrícola, el riego y la fauna - GENERALITAT - Archivo

El objetivo es "hacerlo viable económicamente, socialmente y ambientalmente"

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha destacado que sigue trabajando para dar respuesta a las principales demandas del sector agrario catalán, como la simplificación administrativa, la modernización del regadío o la fauna cinegética.

Después de la sequía y de las consecuencias derivadas de las restricciones, la Conselleria ha hecho hincapié en los esfuerzos que está llevando a cabo con el sector "para hacerlo viable económicamente, socialmente y ambientalmente", según informa en un comunicado este martes.

Uno de los principales retos ha sido la reducción de la burocracia que exigen las distintas administraciones a los profesionales del sector.

En este sentido, se han simplificado trámites relacionados con la gestión de las deyecciones ganaderas y la categoría de pequeñas explotaciones familiares.

Se pondrán en marcha el RuralData, un canal de SMS para ofrecer una comunicación personalizada, un portal de acceso unificado para el sector agroalimentario, la videoatención para evitar desplazamientos innecesarios y un sistema de prellenado de formularios.

CONTROL POBLACIONAL

Otro de los grandes problemas que ha afrontado el Departamento ha sido la sobreabundancia de conejo, que "estropea los cultivos, especialmente en la llanura de Lleida", y la sobreabundancia de jabalí en las comarcas de Girona.

Para abordarlo, se han desarrollado y aplicado los nuevos planes de control poblacional, que sustituyen a la declaración de emergencia cinegética anterior y permiten definir con precisión las zonas más afectadas y desplegar las acciones correspondientes.

Estos planes se han acompañado de ayudas de 1,5 millones de euros para el año 2025 para protectores, visores y soporte a las capturas.

Sobre esta cuestión, Unió de Pagesos ha convocado para este miércoles movilizaciones en La Seu d'Urgell (Lleida) y Girona para reclamar el control poblacional de la fauna y una "gestión justa" de los daños en los cultivos y el ganado.

EMERGENCIA CLIMÁTICA

Asimismo, se ha abordado la modernización del sistema de regadíos de Catalunya, a fin de aumentar la resiliencia ante consecuencias derivadas de la emergencia climática y las futuras sequías, que se prevén de mayor intensidad y duración.

En este sentido, se han programado y ejecutado ocho obras, con una inversión total de más de 140 millones de euros, y se prevé firmar el convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura que establecerá un plan coordinado de las actuaciones para la modernización del Canal d'Urgell.