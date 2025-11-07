El Gran Recapte de alimentos en Catalunya cierra su primera jornada con participación similar a 2024

Voluntarios durante el inicio de la campaña del Gran Recapte d’aliments, a 7 de noviembre de 2025, en Barcelona (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Recapte, la campaña solidaria de los bancos de alimentos de Catalunya, ha cerrado su primera jornada este viernes con unos datos de participación similar a los de 2024, y los productos se han trasladado a una nave del Puerto de Barcelona, donde un total de 2.800 voluntarios divididos en turnos los clasificarán por tipología y caducidad.

La directora del Banc d'Aliments, Elisabet Viladomiu, ha calificado de "extraordinaria" la primera jornada, y ha asegurado estar contenta tras el primer día de recaudación, informa la entidad en un comunicado.

"El Gran Recapte vuelve a ser un momento muy especial para el pueblo catalán", ha dicho Viladomiu, que ha indicado que este sábado será otro día largo en el que se prevé frío y lluvia, por lo que se anima a la ciudadanía a participar para alcanzar las 1.500 toneladas recogidas en la edición pasada.