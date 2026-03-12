Grifols y Ace Alzheimer Center Barcelona ampliarán el programa Ambar y abren más centros

Archivo - Sede de Grifols en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grifols y Ace Alzheimer Center Barcelona han renovado su acuerdo para seguir desarrollando y ampliar el programa clínico Alzheimer Management by Albumin Replacement (Ambar) en el Ambar Center de Barcelona, informa la multinacional este jueves en un comunicado.

Además acaban de abrir nuevas sedes Ambar Clinic, ya que Grifols ha alcanzado acuerdos para abrir centros que apliquen el protocolo Ambar en el Hospital Universitario HM Sanchinarro (Madrid), la Clínica Juaneda (Palma) y el Hospital Quirónsalud Torrevieja (Alicante), y se prevé que el Grupo Hospitalario HLA se incorpore "próximamente" a la red.

Todas estarán en centros hospitalarios y conectadas por el Ambar Network, una red científica para la cooperación de equipos multidisciplinares, la mejora de protocolos y la excelencia clínica.

La sede barcelonesa se consolida a la vez como centro de referencia clínico y de formación para el resto de centros.

REGISTRO CON DATOS RWE

El proyecto incluye un registro Ambar con datos de Real World Evidence (RWE), para consolidar los beneficios clínicos y aportar más conocimiento científico, y Grifols estudia incorporar clínicas en otros países europeos, como Alemania y Reino Unido.

El estudio Ambar, respaldado por 20 años de investigación, incluye ensayos clínicos internacionales que demuestran que el recambio plasmático periódico con albúmina ralentiza un 61% la progresión de la enfermedad en pacientes con alzheimer leve y moderado.

Desde la puesta en marcha del programa en 2004, se han hecho más de 5.000 recambios plasmáticos con albúmina desde que empezó el proyecto, y la experiencia clínica "respalda la seguridad y el potencial del protocolo", que está en las guías médicas de la American Society for Apheresis (Asfa).

LA BETA-AMILOIDE

La hipótesis del enfoque clínico es que gran parte de la beta-amiloide (proteína que se acumula en forma de placas en el cerebro de la persona con alzhéimer) circula en el plasma, unida a la albúmina: extraer el plasma favorece desplazar y eliminar la beta-amiloide, lo que ayuda a modificar la progresión de la enfermedad y ralentizar el deterioro del paciente, que además se beneficia de la albúmina como antioxidante y antiinflamatoria.

La sede de Barcelona aplica este protocolo a pacientes en diferentes fases de la enfermedad, con una duración media de 18 meses, con neurólogos, intensivistas, neuropsicólogos y aferistas de Ace Alzheimer Center.

El director médico del programa Ambar de Grifols, Antonio Páez, ha celebrado renovar el acuerdo porque este proyecto combina experiencia clínica y colaboración, y ha deseado consolidar un modelo que potencie la excelencia clínica y la investigación, y que facilite el acceso al programa en más centros interesados en el protocolo.

La cofundadora y directora médica de Ace Alzheimer Center Barcelona, Mercè Boada, ha defendido aumentar el conocimiento de una enfermedad plurietiológica que "va a necesitar diferentes abordajes para su estabilización y mejora", y ha considerado que la experiencia del Ambar Center es clave para preparar a los equipos que aplicarán este tratamiento en las nuevas clínicas.