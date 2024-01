Grifols anuncia que Haier reafirma que le comprará el 20% de Shanghai RAAS Blood

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha anunciado este domingo que la china Haier Group Corporation le ha confirmado que le comprará la mayor parte (20%) de su participación en Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. (SRAAS), como estaba previsto antes de las acusaciones de la firma de análisis Gotham Research contra Grifols.

En una Información Relevante enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la multinacional afirma que ha contactado con Haier, cuya vicepresidenta "ha manifestado textualmente lo siguiente: "We continue to work to close the deal as originally planned" ('Seguimos trabajando para cerrar el trato como estaba previsto').

Así, Grifols afirma que la operación evoluciona según lo previsto y prevé cerrar la operación "la primera mitad del año 2024, tal y como ya se ha comunicado al mercado", añade ante la CNMV.

ACUERDO "VINCULANTE"

Fuentes de Grifols han explicado que el Acuerdo de Alianza Estratégica y Compra de Acciones suscrito con Haier el 29 de diciembre de 2023 es "vinculante" y que ambas partes están obligadas contractualmente a cumplir sus obligaciones.

Grifols dará el 20% de SRAAS a Haier por unos 1.800 millones de dólares estadounidenses (casi 1.630 millones de euros).

"Si se cumplen las condiciones de cierre y una de las partes se niega a cerrar la operación, ello constituiría un incumplimiento sustancial" del Acuerdo e implicaría reclamaciones legales, advierten.