Grupo Costa y Arum Group invierten 50 millones para relanzar el complejo BonGolf en Tarragona

Archivo - Imagen de BonGolf durante la presentación del proyecto. - BONGOLF - Archivo

TARRAGONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grupo Empresarial Costa y Arum Gorup prevén invertir más de 50 millones de euros en la rehabilitación y puesta en marcha del complejo residencial, deportivo y turístico BonGolf, "de referencia" en Montroig del Camp (Tarragona), informan ambas compañías este lunes en un comunicado.

Así, el proyecto se articulará a través de la renovación del campo de golf, un eje vertebrador del proyecto, y que prevé convertirlo en uno de los 10 mejores de España, además del hotel y las instalaciones, tanto de las 136 habitaciones del complejo hotelero como de 24 'branded residences', un servicio complementario para estancias de medio y largo plazo.

Una vez terminado, se prevé que BonGolf suponga la creación de 200 puestos de trabajo, de los cuales más del 90% serán cubiertos por vecinos del entorno.

El presidente ejecutivo del Grupo Costa, Jorge Costa, ha señalado que la apuesta por el complejo es sólida y responde a una visión para convertirlo en un referente estatal e internacional, mientras que el fundador de Arum Group, Jordi Robinat, ha valorado que la alianza entre ambas compañías da "el músculo financiero y el conocimiento" necesario para situar a BonGolf como un destino preferente.

El proyecto conjunto comenzó en 2024, cuando Grupo Costa y Arum Group adquirieron el campo de golf, la casa club, la zona deportiva y diversas parcelas residenciales, una operación que se completó en marzo de 2025 con la compra del hotel.