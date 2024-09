El grupo de K-pop 'Ateez' actuará en Barcelona el 7 de febrero en su único concierto en España

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo surcoreano de K-pop 'Ateez' actuará el 7 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona, su única parada en España de la gira europea 'Towards the light: will to power', informa la promotora Last Tour este viernes en un comunicado.

Las entradas de la banda compuesta por ocho integrantes se pondrán a la venta el 11 de octubre y este viernes se ha abierto el registro para las preventas.

Tras ser la primera banda masculina de K-pop masculina en actuar en el Festival Coachella (Estados Unidos), se embarcó en una gira de 13 conciertos en Estados Unidos y desde enero lo hará en una gira por 12 ciudades europeas.