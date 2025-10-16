Los grupos de trabajo del Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 se reúnen por primera vez

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper. - GENERALITAT

Se articulará sobre 3 objetivos: productividad, descarbonización y sostenibilidad, y resiliencia

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de trabajo del Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2026-2030 se han reunido este jueves por primera vez con el fin de enriquecer y definir el contenido de la "nueva hoja de ruta de la política industrial de Catalunya", informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

Se trata de la tercera fase del proceso para redactar el PNI, que se centra en el "diálogo y la concertación" y que tiene el objetivo de maximizar la participación de agentes sociales y económicos, entidades y expertos.

Durante el encuentro, el conseller Miquel Sàmper ha explicado que el PNI "parte del consenso con los agentes sociales" y que el trabajo de estos grupos lo enriquecerá, textualmente, aún más.

"Queremos que este PNI sea lo más participativo posible y que recoja las diferentes voces del país que puedan aportar sobre nuestra industria", ha dicho.

Durante la jornada, en la que también ha asistido el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, se ha presentado el estudio 'Què necessita la industria catalana?', que recoge opiniones de unos 60 expertos sobre la situación actual de la industria y hacia dónde debe dirigirse.

NUEVO PNI

Está previsto que el texto del nuevo PNI se articule sobre tres grandes objetivos: productividad; descarbonización y sostenibilidad, y resiliencia.

Estos objetivos se estructurarán en cinco ámbitos: sostenibilidad y energía; empleo de calidad; innovación y competitividad; infraestructuras y suelo industrial, y marco institucional y social.