Guitart confía en que la presencia de Barcelona como invitada en la FIL sea una "semilla" de futuro

La comisaria de la participación de Barcelona en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Anna Guitart, posa para Europa Press, a 11 de noviembre de 2025, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press

GUADALAJARA (MÉXICO), 29 (EUROPA PRESS)

La comisaria del programa de Barcelona en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Anna Guitart, ha confiado este viernes en que el hecho de que Barcelona sea invitada de honor sea "una semilla" para la presencia futura de los autores de la ciudad en la feria.

En declaraciones a los medios en la víspera de la inauguración de la FIL, Guitart ha dicho que uno de los objetivos es que el año que viene, sin ser invitada, "Barcelona siga estando aquí" y se hayan establecido unos lazos y un crecimiento.

Guitart ha dicho que hay "muchos nervios, muchas ganas e ilusión" por que se inicie la FIL, ha asegurado que se quiere explicar la ciudad desde puntos diferentes, y ha detectado que el público mexicano tiene curiosidad por descubrir nuevas voces.

Pese a ello, Guitart también ha afirmado que quien está causando mayor expectación en la delegación es el cantautor Joan Manuel Serrat, ante la gran cantidad de peticiones de entrevista recibidas y con sus actos llenos desde hace días: "El furor tiene un nombre y es Serrat".

La comisaria ha subrayado que la gracia de la delegación barcelonesa es la "diversidad y riqueza" de las voces, y ha dicho que acuden a Guadalajara aquellos cantantes para los que los catalanes compran entradas o los autores para los que acuden a las librerías.

Ha destacado la idea del pabellón como una plaza es "un acierto" y que quiere que el público que lo visite se sienta acogido y como en casa al entrar en él.