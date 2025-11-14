Haupt (Seat) afirma que el Cupra Raval, previsto para marzo de 2026, será un modelo "referente"

El CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt, en una imagen de archivo - Carlos Luján - Europa Press

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha afirmado este viernes que el nuevo Cupra Raval, cuyo lanzamiento prevé para marzo de 2026 y que será el primer eléctrico urbano de Grupo Volkswagen que empezará a fabricarse en Martorell (Barcelona), será un modelo "referente" dentro de todo el grupo automovilístico.

"Este modelo es el eje de nuestra estrategia porque lo fabricamos en casa, pero además porque entramos en un segmento nuevo con el coche eléctrico que es el segmento de los coches urbanos", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, y ha afirmado que es un coche clave en el futuro inmediato y abre la puerta al desarrollo para todo el grupo, en sus palabras.

Preguntado por si la planta de Martorell está actualmente donde quería que estuviera, ha expresado que lo estará cuando se lance el Cupra Raval y el Volkswagen ID Polo: "Estará dentro de poco", ha dicho.

Ha asegurado que "ahora mismo no es rentable" producir un coche eléctrico para Seat y que la compañía acaba de presentar en Ibiza los renovados Seat Ibiza y Seat Arona, unos coches que, a su juicio, siguen funcionando muy bien.

Sobre las conversaciones con la UE para retirar los aranceles al Cupra Tavascan --fabricado en China--, ha señalado estas están en un momento "avanzado" y que el grupo confía en que el tributo se retire pronto, textualmente.