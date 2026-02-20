Hereu aborda con el 22@Network Barcelona la construcción de "una España industrializada"

Representantes del 22@Network Barcelona junto al ministro Hereu - 22@NETWORK BARCELONA

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha abordado junto a representantes de la asociación empresarial 22@Network Barcelona la construcción de "una España industrializada" que se está realizando desde el Gobierno.

En una reunión esta semana, el también exalcalde de la ciudad ha defendido la voluntad del Ejecutivo para fomentar la industrialización para responder a los "cambios en la situación económica y geopolítica", indica la asociación en un comunicado.

Asimismo, ha sostenido que "la prosperidad económica es una condición necesaria para el bienestar social, y no existe sector que contribuya más a la prosperidad económica que la industria" y que una España industrializada es el camino para una mejor Europa.

Por su parte, la presidenta del 22@Network Barcelona, Susana Prado, ha destacado el distrito como "puerta de entrada de inversiones y empresas internacionales a España y Europa", destacando así su papel como infraestructura económica estratégica.

Asimismo, ha reafirmado el objetivo del ecosistema empresarial de "contribuir activamente a la transformación industrial del país desde la colaboración, la ejecución de proyectos con impacto real y la generación de crecimiento sostenible y empleo cualificado".