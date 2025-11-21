Hereu reitera que el Gobierno no comparte la condena a García Ortiz

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reiterado que el Gobierno no comparte la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque ha expresado su respeto a la sentencia.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa antes de visitar el Parador de Tortosa (Tarragona), en el que el Gobierno prevé invertir 10,3 millones de euros para remodelarlo y rehabilitarlo, en una obra que se iniciará en 2026 y durará dos años.

"Es evidente que nosotros tenemos respeto a las instituciones y, por tanto, al juego de las instituciones democráticas", ha añadido Hereu, que ha defendido la inocencia de García Ortiz.

Preguntado por la renuncia del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, por el caso 'Mascarillas', Hereu ha subrayado que es necesario "aislar a las personas" que participen en la corrupción para atajar estos comportamientos.

Ha pedido que todos los partidos estén "a la altura a la hora de denunciar y de prevenir los compartimientos corruptos".