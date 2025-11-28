3 heridos graves tras un incendio en una empresa de reciclaje de Caldes de Montbui (Barcelona)

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas graves tras un incendio de industria en una empresa de reciclaje del polígono La Borda de Caldes de Montbui (Barcelona) producido sobre las 7.12 horas de este viernes, han informado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los heridos han sido trasladados al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y el incendio ha obligado a cortar la C-59 en ambos sentidos a la altura de la ciudad barcelonesa desde este viernes sobre las 7.57 horas.

17 dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han desplazado hasta el lugar de los hechos para proteger a las naves adyacentes, "tirando agua y retirando palés y materiales porque el fuego se está propagando" hacia las otras naves, y han expresado que el recinto en llamas está totalmente comprometido, textualmente.

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha explicado a Europa Press que se han trasladado hasta el lugar con 8 dotaciones, 1 equipo conjunto de SEM y Bombers y 1 helicóptero medicalizado.

Por otro lado, Protecció Civil ha expresado en otro apunte en 'X' recogido por Europa Press que se ha activado la prealerta del Procicat por el fuego y que el teléfono de emergencias 112 ha recibido 80 llamadas por el incidente.