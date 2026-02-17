Hipra Biotech Services cierra su primer año con resultados superiores a los previstos

Laboratorio de Hipra Biotech Services. - HIPRA

GIRONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hipra Biotech Services ha cerrado su primer año de operaciones con resultados superiores a los inicialmente planificados y con unas perspectivas de crecimiento muy positivas.

Es la unidad de Hipra dedicada a servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos para empresas biotecnológicas y farmacéuticas (CDMO).

La empresa ha destacado que la unidad se creó en enero de 2025 y que en un periodo de nueve meses cerró su primer contrato, lo que ha definido como hito relevante por los ciclos comerciales prolongados del sector.

Hipra Biotech Services ofrece servicios de I+D, optimización y escalado industrial, desde las fases iniciales de investigación hasta la fabricación a escala comercial.

El director general de la compañía, Eduard Viladesau, ha explicado que desde el primer momento han estado presentes en congresos internacionales y que la voluntad es "continuar reforzando la relación" con los clientes.