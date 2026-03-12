Un hombre muere atropellado por un camión en la AP-7 en Sant Celoni (Barcelona)

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto atropellado por un camión en la AP-7 en Sant Celoni (Barcelona) en sentido Tarragona en un suceso producido sobre las 4.27 horas de este jueves.

Las causas del accidente se están investigando y, a raíz del siniestro, se activaron diez patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y cuatro unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Con esta víctima, son 16 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas.