El Hospital Joan XXIII de Tarragona refuerza el dispositivo para atender la tuberculosis

Radiografía de tuberculosis - HOSPITAL JOAN XXIII

TARRAGONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari Joan XXIII ha reforzado el dispositivo asistencial para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los casos de tuberculosis con una consulta específica para garantizar el control de la enfermedad, informa en un comunicado este lunes.

Se hace en el marco del Programa de enfermedades infecciosas para "mejorar la estandarización de los protocolos, intensificar el control de la adherencia al tratamiento y reforzar la coordinación con Salut Pública y con el Servicio de Neumología para el estudio de contactos".

Este refuerzo responde al repunte de casos observado en los últimos años, "vinculado principalmente al fenómeno de la globalización" y, según los últimos datos de la Conselleria de Salud de la Generalitat, correspondientes a 2024, la incidencia en el Camp de Tarragona se sitúa en 14,2 casos por 100.000 habitantes, y en ciudades como Barcelona la tasa es superior y llega a los 16,2 casos por 100.000 habitantes.