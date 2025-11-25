El Hospital Trueta de Girona crea una comisión para prevenir la violencia obstétrica

Archivo - Fachada y entrada de Urgencias del Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta. - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Doctor Josep Trueta de Girona ha creado una comisión para prevenir la violencia obstétrica, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Entre sus funciones, tendrá la detección y análisis de situaciones de riesgo o casos potenciales, así como la revisión "continua" de procesos asistenciales para incorporar mejoras que refuercen el respeto, el consentimiento informado y la comunicación clara, informa el Trueta en un comunicado de este martes.

La comisión ha sido impulsada por la sección de obstetrícia del Trueta, e incluirá también personal médico de anestesiología y pediatría, enfermeras, comadronas, profesionales de atención a la ciudadanía, técnicos auxiliares y celadores del área de maternidad.