La huelga del bus de Barcelona de este miércoles contará con servicios mínimos de hasta el 40%

Archivo - Autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha decretado unos servicios mínimos del 40% en las horas punta de este miércoles y del 20% en las horas valle por la huelga convocada por los trabajadores del autobús de Barcelona, ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicado este martes.

La convocatoria de huelga es parcial y está prevista en tres franjas horarias: de 9 a 11 horas; de 19 a 21, y de 23 a 1 horas, en la que será la segunda jornada de paro tras la realizada el pasado jueves.

Los conductores reclaman aplicar las 35 horas semanales a partir de 2027, además de exigir mejoras en los horarios, y han convocado otros cinco días de huelga si las negociaciones no avanzan, comenzando por este jueves y los días 20, 22, 27 y 29 de octubre.