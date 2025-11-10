La IA, la computación avanzada y la investigación, protagonistas de la Nit de la Robòtica 2025

Francesc Cortés Grau, Ganador Del Premi Nit De La Robòtica A La Trajectòria Professional - ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

La inteligencia artificial (IA), la computación avanzada y la investigación aplicada han sido las tres protagonistas de la Nit de la Robòtica 2025, organizada por Enginyers Industrials de Catalunya y celebrada este lunes en el Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, informa la entidad en un comunicado.

El ponente invitado, el socio en Invivo Partners y exidrector adjunto del Barcelona Supercomputing Center, Pep Martorell, ha destacado que igual que la IA está transformando la ciencia, la robótica "también vivirá un salto adelante".

"A medida que combinamos más potencia de cálculo, algoritmos y sensores en el mundo físico, la robótica podrá generar soluciones cada vez más tangibles", ha asegurado Martorell en el acto, que ha reunido a cerca de 200 profesionales del sector.

IA QUE IMPULSA LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

El Premi Projecte de l'Any ha recaído en Rovag, una plataforma robótica móvil desarrollada por la oficina catalana de Geoentec, en colaboración con Eurecat y Teyme, con unos kits intercambiables y concebida para adaptarse a diferentes labores agrícolas.

El robot es capaz de maniobrar autónomamente en exteriores e invernaderos y de ajustar automáticamente el caudal, tamaño de gota y filtros para reducir desperdicios.

Gracias a la visión artificial y el aprendizaje automático, puede contar y clasificar hojas y frutos, anticipar la producción y detectar plagas o enfermedades en fases tempranas.

FRANCESC CORTÉS GRAU

El Premi Nit de la Robòtica a la Trajectòria Professional ha reconocido este año a Francesc Cortés Grau por "su aportación clave al desarrollo de la robótica industrial y de servicio en Catalunya".

Con casi cuatro décadas de dedicación, Cortés ha combinado la investigación aplicada y el conocimiento industrial y ha liderado el equipo de robótica del Centro Tecnológico Leitat, donde impulsa proyectos de innovación y transferencia tecnológica.

Su legado "simboliza la importancia de la investigación continuada y la colaboración público-privada como fundamentos para una robótica con impacto económico y social", ha señalado el jurado.