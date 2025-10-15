La IA puede ayudar a comprender mejor el dolor crónico, según un estudio de la UOC

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha revelado que los modelos de lenguaje de IA, como GPT-4, pueden evaluar la severidad del dolor crónico con una precisión "cercana a la de los expertos" a partir de narrativas.

Investigadores del grupo Artificial Intelligence and Data for Society de la UOC, de la UPC-Tech, han llevado a cabo este estudio "pionero", que se ha publicado en abierto en el 'Journal of Medical Internet Research', informa la UOC en un comunicado este miércoles, por el Día Mundial contra el Dolor este viernes 17 de octubre.

A partir de 43 narrativas de pacientes con dolor crónico derivado de la fibromialgia, el estudio ha demostrado que GPT-4 puede asignar puntuaciones sobre la gravedad del dolor y el nivel de discapacidad que provoca en los pacientes, y que sus "valoraciones son muy próximas a las que realizan los expertos humanos".

Sobre una escala de 0 a 10, la diferencia media entre las puntuaciones de la IA y las de los expertos fue de 1,2 puntos al valorar la severidad del dolor y de 1,4 en cuando a la discapacidad.

Además, las valoraciones de la IA se correlacionaron de forma significativa con cuestionarios clínicos estandarizados como el Fibromyalgia Impact Questionnaire y la escala de ansiedad y depresión HADS.

El coautor del estudio Jacopo Amidei ha explicado que las puntuaciones generadas por GPT-4 y las de los expertos mostraron un parecido significativo pero que, además, la IA "no se limita a dar un número, también ofrece explicaciones comprensibles sobre por qué llega a esta conclusión, lo que facilita que el profesional pueda interpretarlas y contrastarlas".