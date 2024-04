Ibarra (PSC) defiende impulsar el Hard Rock porque es "positivo" y generará empleo

Viñuales a Sánchez: "¿Cómo no va a valer la pena? ¡Con todo lo que has hecho!"



TARRAGONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSC por Tarragona, Rosa Maria Ibarra, ha defendido este sábado impulsar el Hard Rock porque "es un proyecto positivo" y generará puestos de trabajo en la provincia.

"Tendrá que cumplir, evidentemente, las exigencias medioambientales, las exigencias de seguridad, las exigencias laborales ¡Solo faltaría!", ha asegurado en un acto de campaña del PSC en Tarragona junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al alcalde, Rubén Viñuales.

Ibarra ha defendido que el turismo "no esté concentrado en los meses de verano, sino que se desestacionalice", y que lleguen cruceros al Port de Tarragona para que la ciudad tenga turistas todo el año.

La candidata ha confiado textualmente en que estas elecciones puedan "romper las inercias que se han producido en Catalunya" y ha asegurado que los últimos diez años de gobierno de ERC y Junts han sido perdidos.

"Han estado más centrados en competir entre ellos, en buscar la confrontación, que en estar centrados en los problemas que realmente tenemos los catalanes y las catalanas", considera.

APOYO A SÁNCHEZ

Ibarra ha dicho que también estaba prevista la presencia del cabeza de lista, Salvador Illa, pero ha ido al Comité Federal del PSOE para trasladar a Sánchez "todo el apoyo de los socialistas catalanes".

"Porque la corrupción no puede ganar, porque la mentira no puede ganar. Estamos contigo, presidente, para hacer esta España plural y diversa", ha dicho.

RUBÉN VIÑUALES

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, también ha expresado su apoyo al presidente del Gobierno: "¿Cómo no va a valer la pena? ¡Con todo lo que has hecho, presidente! Con todo lo que has luchado, todo lo que has tenido que superar, ahora tienes que seguir. Queda mucho por hacer".

También ha destacado la importancia de que el PSC gane en la provincia de Tarragona en estas elecciones para que Illa pueda gobernar: "Si no ganamos en esta provincia, será mucho más complejo que Salvador sea nuestro presidente".