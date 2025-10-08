El ICAB celebra que se actualice el IPC de los módulos de compensación del Turno de Oficio en 2026

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) celebra que todos los grupos políticos del Parlament hayan manifestado en el pleno celebrado el martes su compromiso de actualizar los módulos de compensación económica a los abogados que prestan el servicio del Turno de Oficio en Catalunya en 2026, ha informado el Colegio en un comunicado este miércoles.

Esta actualización permitiría corregir una pérdida del poder adquisitivo acumulada del 30%, y que deriva de la falta de actualización en los últimos años.

La decana del ICAB, Cristina Vallejo, y la diputada responsable del Turno de Oficio del ICAB, Cristina Capuz, asistieron al pleno del martes en el que, tras abordar la moción presentada por el PP para instar a que el Gobierno modifique la ley de Eficiencia Judicial, se abrió un debate sobre la situación de la abogacía de Oficio en Catalunya.

Todas las fuerzas políticas, sin excepción, apoyaron la propuesta de la moción relacionada con el Turno de Oficio, que desde el ICAB celebran porque recuerdan que las mejoras económicas, de conciliación y de reducción de la burocracia de este servicio son una "reivindicación histórica de la abogacía catalana".

Vallejo ha manifestado que la Junta de Gobierno seguirá trabajando para que se implementen soluciones urgentes para que la abogacía de Oficio "que ejerce la defensa de los derechos de las personas, las 24 horas de los 365 días del año", lo haga en unas condiciones que correspondan con la importante labor social que desarrollan, en sus palabras.