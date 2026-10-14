El ICAB celebra el "récord" de asistencia a la Fira d'Ocupació con 32 estands del sector jurídico

Fira d'Ocupació 2026 impulsada por el ICAB - ICAB

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha celebrado el "récord" de asistencia en la Fira d'Ocupació 2026, con más de 300 personas inscritas y un total de 32 estands del sector jurídico, entre ellos despachos de abogados, empresas e instituciones vinculadas al mundo jurídico.

La Fira d'Ocupació, impulsada por Talent ICAB, ha permitido acercar la abogacía a la diversidad de salidas profesionales que ofrece el mercado laboral dentro del sector, así como facilitar el contacto directo con despachos, empresas e instituciones interesadas en incorporar diferentes perfiles de abogados, informa el ICAB en un comunicado este miércoles.

Según el responsable de Talent ICAB, Alexander Salvador, este evento significa una herramienta clave para facilitar que los abogados, especialmente aquellos que están en el inicio de su trayectoria, puedan descubrir nuevas oportunidades laborales y establecer contactos con despachos, empresas e instituciones vinculadas al sector.