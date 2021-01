Iceta (PSC) se opone a la nueva fecha electoral: "No se toma en base a criterios epidemiológicos"

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se opone al aplazamiento electoral previsto para el 30 de mayo porque considera que esta decisión "no se toma en base a criterios epidemiológicos" sino políticos, y asegura que el decreto lo leerán y que a partir de ahí decidirán cómo proceder y que mantienen todas las opciones abiertas.

En rueda de prensa en el Parlament posterior a la mesa de partidos en la que se ha acordado el aplazamiento de las catalanas, Iceta ha reprochado al Govern que "los datos aportados a día de hoy dicen que la perspectiva de contención del crecimiento es mejor que cuando se firmó el decreto de convocatoria", y que prueba de ello es que el Procicat ha aplazado las medidas actuales y no las ha endurecido.

Asimismo, ha exigido que, a pesar el cambio de fecha, "no se cambien las reglas del juego una vez iniciada la partida", concretamente se ha referido a que no se puedan hacer cambios en las candidaturas y coaliciones ya presentadas para el 14F.

En cambio ha sostenido que los derechos de los ciudadanos a ejercer el voto tienen que estar garantizados plenamente, como es el caso de aquellos electores que el 14F no tienen 18 años y no pueden votar, pero que el 30 de mayo ya serán mayores de edad: "Una cosa es cambiar las elecciones y otra cosa es cambiar las reglas de juego. Una cosa es posible y la otra desde mi punto de vista no".

Por último, ha reprochado que el PSC-Units, con su propuesta del 14 o 21 de marzo, había defendido la posibilidad de aplazar las elecciones solo 5 semanas para llegar a un consenso, y ha advertido de que a pesar del aplazamiento "la victoria de Illa se producirá el 30 de mayo como se habría producido el 14 de febrero".