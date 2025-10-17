ICF eleva hasta los 645 millones los recursos orientados a proyectos de capital riesgo

La consellera Romero durante la presentación de la nueva estrategia de inversión de ICF - GOVERN

El objetivo es financiar iniciativas de transferencia en salud, deeptech y tecnologías avanzadas

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) incrementará hasta los 645 millones de euros los recursos destinados a inversiones en capital riesgo para apoyar proyectos empresariales transformadores y que contribuyan al liderazgo económico de Catalunya.

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha presentado este viernes la nueva estrategia de inversión de la banca pública en un acto con gestoras y empresas del sector, donde ha anunciado la creación del fondo de inversión, informa el departamento en un comunicado.

Se trata de Catalunya Lidera, un fondo paraguas dotado con 285 millones de euros que financiará iniciativas de transferencia en salud, deeptech y tecnologías avanzadas, entre otros segmentos.

"Creamos este fondo paraguas para ayudar a la innovación de nuestro país. Somos punteros en investigación y generación de conocimiento, pero nos cuesta que ese conocimiento llegue al mercado", ha subrayado la consellera.

Ha recordado que uno de los grandes retos de la empresa catalana es ganar dimensión para tener más capacidad de innovación e internacionalización, y esta nueva estrategia facilita instrumentos para conseguirlo.

Este fondo paraguas, conjuntamente con los instrumentos de capital riesgo de que ya dispone el ICF --que suman 360 millones de euros-- permitirá cubrir todas las etapas posibles de inversión, desde los inicios de un proyecto hasta fases mucho más avanzadas.

ESTRATEGIA A LARGO PLAZO

"Planteamos una estrategia a largo plazo en la que el capital riesgo ayude a invertir más en fases iniciales, aportando el riesgo que en ocasiones el capital privado no puede asumir para poder así multiplicar esfuerzos", ha remarcado Romero.

En el acto, la consellera ha estado acompañada del secretario general de Economía y Finanzas y presidente de la Junta de Gobierno del ICF, Juli Fernández, y de la consejera delegada del ICF, Vanessa Servera.