El ICF financia 20 viviendas sociales en Gironella (Barcelona) por 2 millones de euros

Obras de la promoción de viviendas del Ayuntamiento de Gironella (Barcelona). - ICF

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) y el Ayuntamiento de Gironella (Barcelona) han firmado un préstamo de 2 millones de euros para financiar la construcción de 20 viviendas de protección oficial en el municipio, informa la banca pública este miércoles en un comunicado.

El 40% de la oferta de vivienda irá destinada a personas jóvenes de hasta 35 años, y otro 15% a las mayores de 65%, mientras que el 30% restante está dirigido al público general.

El objetivo de las obras, que está previsto finalicen este verano, pasa por ampliar el parque residencial público del municipio y desarrollar políticas de vivienda.

Desde el ICF, la consejera delegada, Vanessa Servera, ha afirmado que en esta promoción no se puede "dejar del lado de los ayuntamientos", por lo que se ofrece una financiación a largo plazo y con buenas condiciones para permitir la ampliación del parque de vivienda protegida en Catalunya.

El alcalde de Gironella, David Font, por su parte, ha destacado que hasta un centenar de familias ha mostrado su interés en los pisos, lo que "confirma la necesidad real de este proyecto".