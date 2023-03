El ICF suma 663,2 millones entre crédito, reestructuraciones y capital riesgo en 2022

Servera defiende los avales al D-Hub: "No se hubiese entendido si no hubiéramos estado"



BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) cerró 2022 con una actividad total de 663,2 millones de euros entre crédito, reestructuraciones y capital riesgo.

La consejera delegada, Vanessa Servera, ha detallado este jueves en rueda de prensa que la actividad crediticia fue de 478,7 millones en 600 operaciones con 470 empresas.

Estas cifras son inferiores a 2020 y 2021, "años atípicamente altos por la pandemia", y parecidas a los anteriores a la Covid-19.

Del total de créditos, el 40% se destinó a proyectos con finalidades ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), ya que 152 millones fueron para transición verde y 38 para vivienda de alquiler social.

Por sectores, la industria agroalimentaria es la que más capital acumuló, con 78,2 millones, seguida de la industria manufacturera, con 74,6, y comercio, turismo y transporte, con 69,3.

Las reestructuraciones significaron 116,7 millones --lejos de los 315,2 de 2021--, y el capital riesgo 67,8 millones en seis fondos de gestoras externas y 23 empresas a través del ICF.

RESULTADOS

Servera ha detallado los datos financieros de la entidad en 2022, que cerró con 2.394 millones de euros de financiación a más de 4.500 empresas.

Los activos a cierre de año eran de 2.598 millones, con 948 millones de fondos propios y 1.479 de deuda.

El margen bruto fue de 66 millones (+17,8%), el resultado antes de dotaciones, de 51,1 millones (+19,8%) y el beneficio después de impuestos, de 27,4 (-24,8% por la adopción en 2021 del régimen fiscal de entidad de crédito).

La morosidad se redujo hasta el 7,5%, la solvencia fue del 39,4% y la cobertura, del 139,2%.

La entidad ha ampliado las dotaciones por la demanda del Banco de España, ya que Servera ha explicado que los cierres de 2022 de las empresas "son muy buenos" y la actividad empresarial actual también.

D-HUB

Preguntada por los avales al D-Hub, Servera ha respondido que no tiene las mismas circunstancias que Spanair --el ICF inyectó 120 millones a la aerolínea quebrada-- y los ha defendido: "No se hubiese entendido si no hubiéramos estado".

Ha añadido que la entidad ha participado "con una cifra importante" y ha recordado que también están presentes entidades financieras privadas.

Sobre la ficha bancaria, no renuncian a tenerla ya que "es un proyecto estratégico" y están analizando el escrito de denegación del Banco de España para ver los próximos pasos a seguir.