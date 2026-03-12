Ignacio Garriga pide al PP dejar la "soberbia" para negociar los gobiernos autonómicos

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en declaraciones a periodistas en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido al líder del PP Alberto Núñez Feijóo; al secretario general, Miguel Tellado; a la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola; al candidato a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, que "bajen de ese tipo de atalaya de la soberbia y se centren de una vez por todas en acercar un pacto".

Lo ha dicho en declaraciones en Barcelona al preguntársele por las negociaciones que Vox mantiene con el PP en diversas comunidades, y ha augurado que Vox obtendrá "un gran respaldo de los españoles en Castilla y León" en las elecciones de este domingo.

El también líder de Vox en Catalunya ha recetado el PP dejar la soberbia, optar por el camino de la humildad y dejar de "incendiar las negociaciones", como cree que está haciendo permanentemente Tellado con sus mensajes en X, que ha tachado de absolutamente desafortunados.

DEJAR DE "BLANQUEAR" AL PSOE

"Deseo que después del próximo domingo, en el que Vox una vez más va a obtener un gran respaldo de los españoles en Castilla y León, el PP deje la soberbia, opte por el camino de la humildad y deje de incendiar las negociaciones como está haciendo permanentemente su secretario general con 'tuits' absolutamente desafortunados", ha añadido.

Finalmente, ha vuelto a reclamar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que deje de "blanquear" al PSOE y convoque una moción de censura en el Congreso contra el Gobierno de Sánchez.