Ignacio Garriga: "Si depende del señor Feijóo, pactará con un PSOE sin Sánchez" antes que con Vox

Archivo - El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, durante una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de VOX, en la sede del partido, a 27 de noviembre de 2023, en Madrid (España) - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ha asegurado que está convencido de que "si depende del señor (Alberto Núñez) Feijóo, pactará con un PSOE sin Sánchez, con el PNV o con Junts" antes que con Vox.

"Primero intentará protagonizar la maniobra del PSOE bueno, como si existiera, que no existe. Lo que quiere es mantener el régimen del bipartidismo, pactar para taparlo todo", ha sostenido al ser preguntado por si el líder del PP, Aberto Núñez Feijóo preferiría pactar con Junts antes que con Vox, en una entrevista en el 'Ara' este jueves recogida por Europa Press.

Ha sostenido que para pactar con el PP pondrán como condición que se derogue "absolutamente toda la política impulsada por el PSOE" y que se impulse un 'plan de reconstrucción nacional', con política fiscal bajista, mejoras en educación, refuerzo de la seguridad y protección de fronteras.

MOCIÓN DE JUMILLA

Garriga ha afirmado que se está produciendo un "debate artificial" sobre la moción del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) que prohíbe celebrar en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas, como ritos musulmanes.

"En ningún caso se trata de una guerra contra una religión", ha sostenido el dirigente de Vox, que ha asegurado que les ha sorprendido y les ha dolido --textualmente-- la reacción de la Iglesia ante esta medida.

Ha acusado al portavoz de la Conferencia Episcopal de hablar como un portavoz político: "Y cuando habla cómo un político recibe una respuesta política. ¿Por qué no critican por igual las políticas LGBTI de la Comunidad de Madrid o proaborto de Salvador Illa?", ha replicado.