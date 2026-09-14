Ignacio Garriga (Vox) critica que Illa cree otro observatorio "mientras las familias lo pasan mal"

Archivo - El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 20 de mayo de 2026, en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder de del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha criticado al presidente del Govern, Salvador Illa, su solución para el país sea crear un observatorio de inteligencia artificial (IA) "mientras las familias lo pasan mal".

"Catalunya es cada vez un lugar más peligroso e irreconocible, donde es más difícil prosperar, los servicios públicos están colapsados y la corrupción en su casta dirigente es endémica", ha sostenido en un apunte en 'X' tras la conferencia que ha pronunciado Illa este lunes por la tarde con motivo del ecuador de la legislatura en el Museu Marítim de Barcelona.

Ha añadido que Catalunya era un lugar maravilloso antes de que "socialistas y separatistas la condenasen a la degradación y al tercermundismo", a la vez que ha asegurado que volverá a serlo pese a ellos.