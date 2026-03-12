Ignacio Garriga: Vox no irá a la cumbre convocada por Illa por los efectos de la guerra en Irán

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en declaraciones a periodistas en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha avanzado que su grupo no asistirá a la cumbre convocada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este viernes en la Generalitat para abordar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

"Distancia infinita con el Partido Socialista, sea con la careta de Illa o con la careta de Sánchez", ha dicho en declaraciones a periodistas este jueves.

Ha reiterado que no cogerán el teléfono a los socialistas tras la decisión del partido de no hablar con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños: "La única interlocución que tendremos con el Gobierno es en el Congreso y en sede judicial, donde Vox está liderando como acusación popular numerosas causas judiciales que afectan al PSOE".

"Los españoles quieren un Gobierno que les dé certezas en un contexto internacional muy complejo, donde el Gobierno de España está más preocupado por recibir aplausos de los ayatolás o de Hamás en lugar de liderar un verdadero escudo social", ha sostenido.

Asimismo, ha afirmado que Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno que más "ha enemistado" a España con los socios que históricamente ha tenido el país.