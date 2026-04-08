Ignacio Garriga (Vox) tilda al PSOE de "saqueador de las clases medias" y pide una reforma fiscal

Archivo - El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado al PSOE de ser "el mayor saqueador de las clases medias y populares españolas" y ha pedido una reforma fiscal.

En un comunicado este miércoles, Garriga ha afirmado que "el único legado de Pedro Sánchez y de Salvador Illa será la destrucción de las certezas vitales de toda una generación" y ha apuntado a Catalunya como la comunidad donde más tributan las rentas medias.

Lo ha dicho tras conocerse que la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros en la Campaña de la Renta 2025 que arranca este miércoles, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior.

AUTÓNOMOS E INCENTIVOS AL ALQUILER

Es en este sentido que Vox propone una reforma basada en la reducción del IRPF a dos tramos: un 15% hasta rentas de 70.000 euros y un 25% para rentas superiores a la misma cantidad.

"Una familia con cuatro hijos no tributará en el IRPF si sus rentas son inferiores a 70.000 euros y pagará solo un 9% si sus rentas son superiores a 70.000 euros", ha sostenido Garriga en el mismo comunicado.

Asimismo, Vox propone bonificar al 100% las cotizaciones sociales de los autónomos con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, deducciones por vivienda habitual y "extender incentivos fiscales al alquiler".