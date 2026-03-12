El IGTP impulsa un proyecto para mejorar la detección y seguimiento de la enfermedad renal crónica

Imagen de una investigadora en el laboratorio - IGTP

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto de innovación impulsado por el Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) de Badalona (Barcelona) pretende mejorar la detección y el seguimiento de la enfermedad renal crónica con una herramienta diagnóstica no invasiva.

En un comunicado este jueves con motivo del Día Mundial del Riñón, el centro explica que, en colaboración con el Servicio de Nefrología del Hospital Germans Trias --Can Ruti-- y la spin-off Debios Diagnostics han impulsado este proyecto, con el nombre de PROMORFI, que se ejecutará hasta 2028.

La iniciativa quiere desarrollar y validar clínicamente FIBROKIT, una nueva herramienta diagnóstica basada en el análisis de la proteína vitronectina (VTN) en muestras de orina, que permite detectar y monitorizar la fibrosis renal de forma no invasiva.

El proyecto está financiado a través de la convocatoria Proyectos de Colaboración Público-Privada de la Agencia Estatal de Investigación, con un presupuesto total de más de 1,7 millones de euros, y se desarrolla conjuntamente entre Debios y el IGTP.

El objetivo es evaluar cómo estas nuevas herramientas pueden transformar la práctica asistencial en nefrología, e incluye dos versiones complementarias del test: FIBROKIT-ELISA, destinado a laboratorios clínicos para obtener resultados cuantitativos de alta precisión; y FIBROKIT-LF, un test rápido que permitirá la monitorización periódica del paciente, incluso desde su domicilio.

Validará el biomarcador en cohortes de pacientes con enfermedad renal crónica y se realizará un ensayo clínico prospectivo; y cuenta con la participación de la Dirección de Transformación y Salud Digital del hospital para elaborar contenidos para pacientes con esta enfermedad, que se integrarán en la aplicación eSalut.