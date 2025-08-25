Igualtat i Feminisme impulsa una jornada en el Macba sobre el avance de la extrema derecha

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat celebrará el próximo 14 de octubre, en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), la jornada 'Derechos Humanos y Extrema Derecha' para analizar el creciente impacto de los discursos de odio y de las ideologías reaccionarias a escala internacional, estatal y local, informa en un comunicado este lunes.

La jornada, que tendrá lugar de 18 a 20.30 horas y que está abierta al público, pretende poner de manifiesto que "se necesitan más derechos, más respeto, más libertad y más comunidad para poder vivir en una sociedad justa e igualitaria libre de discursos de odio".

Según la directora general para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Noa Monràs, "el avance de la extrema derecha y la normalización de los discursos de odio ponen en riesgo la convivencia democrática y los valores que sostienen los derechos humanos".

El acto se abrirá con una bienvenida institucional a cargo del Macba y una intervención del Departamento de Igualdad y Feminismo; a continuación, la periodista e investigadora Patricia Simón impartirá la conferencia inaugural.

Después tendrá lugar una mesa redonda para analizar el auge de la extrema derecha desde diferentes perspectivas territoriales y políticas, moderada por la periodista Jordina Arnau, y en el acto de clausura habrá una nova intervención institucional de la Conselleria.